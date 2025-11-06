SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
06.11.2025 11:17:38
AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec verblüfft die Anleger mit Optimismus - Kursrally
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) haben am Donnerstag nach optimistischeren Tönen zur Geschäftsentwicklung ihren Kursrutsch von Ende Oktober etwas abgefedert. Sie stiegen am Vormittag an der Spitze im Nebenwerteindex SDAX um 18 Prozent auf 31,48 Euro.
Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet das Unternehmen nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Dies sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage.
Für Marktteilnehmer kommt das überraschend, auch weil im Zuge der Prognosesenkung vor wenigen Tagen erst von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Mit dem Kursplus am Donnerstag holten Suss Microtec einen Teil dieser Verluste auf. Um die Kurslücke zu schließen, müssten die Titel allerdings bis auf gut 36 Euro zulegen.
Die hohen Kursausschläge an diesem Donnerstag passen ins Bild einer insgesamt sehr sprunghaften Kursentwicklung in diesem Jahr, in dem Anleger mit Suss Microtec gut 35 Prozent verloren haben. Damit zählen die Papiere zu den schwächsten im SDax./ajx/bek/mis
