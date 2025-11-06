SUSS-Aktie steigt zweistellig: Auftragsboom für das letzte Quartal in Aussicht

"Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Nach der Enttäuschung über den Ende Oktober gesenkten Profitabilitätsausblick für 2025 erholte sich die Aktie deutlich. Damals war auch von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen.

Seither rechnet SUSS für 2025 mit einer Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent, zuvor waren jeweils zwei Prozentpunkte mehr erwartet worden. Im selben Ausmaß war auch die Prognose für die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern auf 11 bis 13 Prozent gesenkt worden. Das Umsatzziel hatte das Unternehmen mit 470 bis 510 Millionen Euro hingegen beibehalten.

Wie das Unternehmen an diesem Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 118 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen damit 384,4 Millionen Euro in den Büchern.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um gut 28 Prozent auf 12,4 Millionen Euro, was - wie ebenfalls schon bekannt - einer Marge von 10,5 Prozent entspricht. Der Gewinn unter dem Strich sank von 12,9 auf 9,2 Millionen Euro.

Mit Blick auf den Gewinnrückgang verwies SUSS auf den Zusatzaufwand bei der Montage von Anlagen und eine temporär erhöhte Anlaufunterstützung bei Kunden für bereits installierte Anlagen. Hinzu gekommen sei ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Taiwan.

SUSS MicroTec verblüfft die Anleger mit Optimismus - Kursrally

Die Aktien von SUSS MicroTec haben am Donnerstag nach optimistischeren Tönen zur Geschäftsentwicklung ihren Kursrutsch von Ende Oktober etwas abgefedert. Sie stiegen zuletzt an der Spitze im Nebenwerteindex SDAX um 13,28 Prozent auf 30,20 Euro.

Für Marktteilnehmer kommt das überraschend, auch weil im Zuge der Prognosesenkung vor wenigen Tagen erst von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Mit dem Kursplus am Donnerstag holten SUSS MicroTec einen Teil dieser Verluste auf. Um die Kurslücke zu schließen, müssten die Titel allerdings bis auf gut 36 Euro zulegen.

Die hohen Kursausschläge an diesem Donnerstag passen ins Bild einer insgesamt sehr sprunghaften Kursentwicklung in diesem Jahr, in dem Anleger mit SUSS MicroTec gut 35 Prozent verloren haben. Damit zählen die Papiere zu den schwächsten im SDAX.

