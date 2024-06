AKTIE IM FOKUS: Tui setzen Rally fort - Bald im MDax erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von TUI haben ihre Kursrally am Mittwoch bis fast an das Mai-Hoch bei 7,212 Euro fortgesetzt. Die Papiere des Tourismuskonzerns gewannen knapp darunter 3,8 Prozent und schafften es damit auch über ihre exponentielle 200-Tage-Linie.

Kaufargumente lieferten zuletzt die Insolvenz des Konkurrenten FTI und die erwartete Rückkehr in den MDAX. Über die Veränderungen in der DAX-Familie entscheidet die Deutsche Börse am Abend. Ein Aufstieg von Tui gilt als sicher.

Die Investmentbank Oddo BHF stockte derweil ihr Kursziel für Tui auf 9,20 Euro auf. Die Aktien stehen zudem auf der "large Caps conviction list" des Hauses. Die Bewertung der Aktie liege klar unter dem historischen Schnitt und die Anleger dürften sich wieder stärker darauf konzentrieren, wie gut der Konzern dastehe, hieß es./ag/jha/