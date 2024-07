AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie suchen Richtung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von WACKER CHEMIE haben sich nach Quartalszahlen am Freitag mit einer klaren Richtung zunächst schwergetan. Höher gestartet, drehten sich rasch in Minus, das sie zuletzt allerdings wieder etwas reduzierten auf 0,9 Prozent beim Kurs von etwas über 100 Euro.

Licht und Schatten zeigten sich auch in den Bemerkungen von Analysten und Händlern zu Wacker Chemie. So sah ein Börsianer in der Entwicklung der Polysilizium-Sparte eine positive Überraschung. Ergebnisseitig habe der Spezialchemiekonzern zudem die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten.

Chetan Udeshi von JPMorgan bemängelte allerdings den freien Mittelzufluss, der sehr schwach sei./ajx/zb