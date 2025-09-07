HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|'Keiner nagt am Hungertuch'
|
07.09.2025 16:25:38
Aktie mit starker Entwicklung: HORNBACH-Chef nennt Branchenstimmungin zu negativ
"Die Baumarktbranche redet sich ja permanent selbst schlecht, klagt über Kaufzurückhaltung und Konsolidierung, so der Manager weiter. Dabei nage keiner am Hungertuch.
Das zeigen auch die im Juni veröffentlichten Resultate des ersten Geschäftsquartals. Der Konzern startete mit Zuwächsen ins Jahr 2025/26. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Wetterbedingungen und einer damit einhergehenden robusten Nachfrage im Gartensortiment. Die Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigte der Konzern, zeigte sich dabei für das operative Ergebnis in der Tendenz sogar etwas optimistischer als zuvor.
Die Aktien der HORNBACH Holding gehören denn auch mit einem Plus von rund 40 Prozent zu den gefragtesten Papieren im Nebenwerteindex SDAX im bisherigen Jahresverlauf. Dieser hat 2025 bisher um rund 20 Prozent zugelegt.
Mit Blick aufs Tagesgeschäft legt HORNBACH den Fokus bei Neueröffnungen von Filialen auf das Ausland. Es gebe auch noch Perspektiven für neue Märkte in Deutschland, sagte er dem "Handelsblatt" weiter. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Deutschland gute Standorte finden, ist viel geringer, als wenn man jetzt nach Rumänien oder in andere Länder schaut." Ohnehin werde das Unternehmen pro Jahr nur noch eine Handvoll Märkte eröffnen, in diesem Jahr werden es vier sein. So werde der Wettbewerb immer dichter und auch die Rentabilität werde belastet durch höhere Grundstückskosten und höhere Baukosten.
/mis/zb
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
