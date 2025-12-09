HORNBACH Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Thielmann begründete das niedrigere Kursziel am Montagabend mit vorsichtigeren Aussagen der Baumarkt-Holding zum operativen Gewinnziel (Ebit) in diesem Jahr. An einer schwachen Konsumentenstimmung werde sich wohl auch im Schlussquartal 2025 nichts ändern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
