HORNBACH Aktie
|83,70EUR
|0,50EUR
|0,60%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezeichnete die Resultate am Montag als eher schwach, wies aber auch auf den - trotz des tristen Konjunkturumfeldes - bestätigten Jahresausblick des Baumarktkonzerns hin, wenngleich das Wording vorsichtiger sei./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
118,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
83,30 €
|
Abst. Kursziel*:
41,66%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
83,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,98%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HORNBACH Holding
|83,60
|0,48%
