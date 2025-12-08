HORNBACH Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
