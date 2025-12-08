HORNBACH Aktie

82,60EUR -0,60EUR -0,72%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

08.12.2025 16:31:45

HORNBACH Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Buy
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83,00 € 		Abst. Kursziel*:
40,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,65%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

