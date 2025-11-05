Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Airbus SE-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard hat sich intensiv mit dem Airbus SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:33 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 210,00 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 8,57 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20 751 Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 39,0 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

