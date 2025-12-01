Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

DAX 40

23 621,95
-214,84
-0,90 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
01.12.2025 10:42:38

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsaktien erneut unter Druck - Citigroup: Einstiegschance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung Mitte der Vorwoche haben sich die Kursverluste in der deutschen Rüstungsbranche am Montag wieder ausgeweitet. Anleger nahmen weitere Gewinne angesichts der fortgesetzten Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs mit. Trotz der jüngsten Abschläge zählen die Papiere im bisherigen Jahresverlauf aber - wie schon in den Vorjahren - immer noch zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.

"Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", konstatierte Charles Armitage von der Citigroup. Die niedrigeren Kurse könnten eine Gelegenheit zum Einstieg sein - denn Russland dürfte einen Waffenstillstand zur Erneuerung seiner militärischen Kapazitäten nutzen. Gleichzeitig dürfte Europa aufrüsten, um Russland von neuerlichen Aggressionen abzuschrecken

Rheinmetall fielen um 3,5 Prozent auf 1.429 Euro und damit den tiefsten Stand seit Ende April. Vom Rekordhoch bei gut 2.000 Euro haben die Papiere fast 30 Prozent verloren. Im MDAX sackten Renk um 4,5 Prozent ab, hier beträgt der Abschlag vom Rekordhoch bei gut 90 Euro mittlerweile 46,5 Prozent. Hensoldt-Anteile büßten 4,2 Prozent ein und fielen auf ein Tief seit Mai.

Alle drei Aktien hatten Anfang Oktober ihre Höchststände erreicht. Seit Ende 2024 verteuerten sich die Papiere trotz der Verluste in den vergangenen Wochen immer noch um 89 Prozent (Hensoldt), 132 Prozent (Rheinmetall) und 163 Prozent (Renk) - und das, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren infolge des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine kräftig zugelegt hatten.

So haben sich die seit März 2023 im Dax notierten Rheinmetall-Aktien in den Jahren 2022 bis 2024 mehr als versiebenfacht. Inklusive der Gewinne im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus bei Rheinmetall auf mehr als 1.600 Prozent. Der Börsenwert ist also in diesem Zeitraum um mehr als das 17-fache auf 66 Milliarden Euro gestiegen. Damit zählt Rheinmetall inzwischen zu den wertvollsten Konzernen Deutschlands./bek/ag/zb/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 634,45 -0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen