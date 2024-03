Aktien Schweiz erneut leichter - Partners Group nach Zahlen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat auch am Dienstag - wie schon an den drei vorherigen Handelstagen leicht nach unten tendiert. Mit dem Augenmerk auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa dominierte weiter Abwarten das Geschehen.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.578 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,72 (Montag: 19,84) Millionen Aktien.

Tagesverlierer war die Aktie von Partners Group, nachdem der Vermögensmanager Geschäftszahlen für 2023 präsentiert hatte. Dabei fiel unter anderem das operative Ergebnis 4 Prozent unter der Konsensschätzung aus.

Unter den größeren Verlierern des Tages fanden sich daneben erneut Richemont (-1,5%). Für Swatch ging es um 2,8 Prozent nach unten. Belastend wirkte bei beiden Aktien, dass die Exporte Schweizer Uhren im Februar gesunken sind, nach einer Phase langsamen Wachstums zuvor.

Auf der Gewinnerseite fanden sich die Versicherer Swiss Re (+1,2%) und Swiss Life (+0,7%). Aktien der Branche waren europaweit gesucht, was Händler mit den immer noch hohen Zinsen erklärten, die den Unternehmen rentierliche Anlagen ermöglichen.

Tagessieger im SMI war mit Logitech (+1,6%) der große Verlierer des Vortags. Da hatte die Aktie mit einem Minus von über 6 Prozent auf den überraschenden Weggang des Finanzchefs reagiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2024 12:49 ET (16:49 GMT)