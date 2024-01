Aktien-Tipp adidas-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 215 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen Wechselkurseinflüssen habe er die Wachstumsprognose für den Umsatz im laufenden Jahr gekürzt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch hinsichtlich der Margen des Sportmodeherstellers legte der Experte mehr Vorsicht an den Tag./bek/zb





Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 176,48 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13,33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168 446 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 4,2 Prozent zurück. Voraussichtlich am 13.03.2024 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

