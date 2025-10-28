Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 227,00 EUR an der Tafel. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60 405 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 3,5 Prozent aufwärts.

