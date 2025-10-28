Deutsche Börse Aktie

Aktie im Blick 28.10.2025 09:30:06

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 227,00 EUR an der Tafel. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60 405 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 3,5 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

