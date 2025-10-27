Deutsche Börse Aktie
|228,70EUR
|-0,10EUR
|-0,04%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
227,30 €
|
Abst. Kursziel*:
3,39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
228,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
21:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
19:26
|Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (dpa-AFX)
|
17:58
|Montagshandel in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11:48
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
11:48
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)