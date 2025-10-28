Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

28.10.2025 11:34:39

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstagmorgen vorliegenden Reaktion. Er sieht darin einen guten Grundstein für den Kapitalmarkttag und ordentliche Zielsetzungen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

09:34 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:33 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Deutsche Börse Hold Warburg Research
08:38 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
07:10 Deutsche Börse Neutral UBS AG
Deutsche Börse AG 224,90 -1,66%

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt leichte Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

