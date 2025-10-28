Deutsche Börse Aktie

226,30EUR -2,40EUR -1,05%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:10:06

Deutsche Börse Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
227,30 € 		Abst. Kursziel*:
9,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
226,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten