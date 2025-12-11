Positive Entwicklung: Bernstein Research erhöht Rheinmetall-Aktie auf Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende.

Um 09:37 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 1 619,50 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27 476 Rheinmetall-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 164,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.

