Aktionärsversammlung winkt Andrea Orcel als UniCredit-Chef durch

Aus dem neuen Verwaltungsrat scheidet Alexander Wolfgring als Vertreter der österreichischen AVZ-Stiftung aus.

Die Amtsbestätigung bezeichnete Orcel als "große Ehre", die er nie als selbstverständlich angesehen habe. "Ich werde weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dieses Vertrauen zu verdienen. Die letzten 12 Monate haben gezeigt, welche Wirkung wir bei der Umgestaltung von UniCredit bereits erzielen konnten", erklärte Orcel.

Die Bank habe in den letzten drei Jahren "hervorragende Fortschritte" gemacht. "Unser Weg der Umwandlung ist aber noch nicht zu Ende. Je mehr ich unsere Mitarbeiter kennenlerne, desto zuversichtlicher bin ich, dass wir den Antrieb, das Talent und die Entschlossenheit haben, diesen Weg weiterzugehen und dabei als ein Team vereint zu bleiben", so Orcel. Die Bank sei in der Lage, weitere Rekordergebnisse zu erreichen.

Der 60-jährige Römer ist als Chef der Bank seit 2021 im Amt. Er ersetzte den Franzosen Jean-Pierre Mustier.

/mit/cri/APA/ngu

MAILAND (dpa-AFX)