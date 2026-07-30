Amazon.com Inc. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $62.647 billion, or $5.75 per share. This compares with $18.164 billion, or $1.68 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 19.6% to $200.606 billion from $167.702 billion last year.

Amazon.com Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $62.647 Bln. vs. $18.164 Bln. last year. -EPS: $5.75 vs. $1.68 last year. -Revenue: $200.606 Bln vs. $167.702 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 197.0 B To $ 202.0 B