HORNBACH Aktie

84,00EUR -1,20EUR -1,41%
HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

19.12.2025 11:35:35

HORNBACH Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
83,70 € 		Abst. Kursziel*:
40,98%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
83,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,98%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:35 HORNBACH Add Baader Bank
09.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
08.12.25 HORNBACH Buy Warburg Research
08.12.25 HORNBACH Add Baader Bank