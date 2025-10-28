Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

28.10.2025 10:34:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT

