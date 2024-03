ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für DHL Group auf 45 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Wachstumserholung verzögere sich, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Belebung im Bereich Business-to-Business (B2B) bleibe abzuwarten. Grundsätzlich bleibt Dogani aber von der Anlagestory des Bonner Logistikkonzerns überzeugt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 20:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 04:00 / GMT

