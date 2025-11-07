DHL Group Aktie

42,87EUR -0,06EUR -0,14%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 07:15:39

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Frachtvolumina dürften sich ab dem zweiten Halbjahr 2026 erholen und für schrittweise Gewinnbelebung sorgen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Aktienkurs beginne dies bereits widerzuspiegeln, wobei auch die Kostensenkungsmaßnahmen honoriert würden. Die Papiere der Bonner seien aber immer noch nicht teuer - verglichen mit der von ihr erwarteten Ergebnissteigerung bis 2028./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,30 € 		Abst. Kursziel*:
9,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten