DHL Group Aktie
|42,87EUR
|-0,06EUR
|-0,14%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Frachtvolumina dürften sich ab dem zweiten Halbjahr 2026 erholen und für schrittweise Gewinnbelebung sorgen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Aktienkurs beginne dies bereits widerzuspiegeln, wobei auch die Kostensenkungsmaßnahmen honoriert würden. Die Papiere der Bonner seien aber immer noch nicht teuer - verglichen mit der von ihr erwarteten Ergebnissteigerung bis 2028./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,30 €
|
Abst. Kursziel*:
9,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
