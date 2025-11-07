NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Frachtvolumina dürften sich ab dem zweiten Halbjahr 2026 erholen und für schrittweise Gewinnbelebung sorgen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Aktienkurs beginne dies bereits widerzuspiegeln, wobei auch die Kostensenkungsmaßnahmen honoriert würden. Die Papiere der Bonner seien aber immer noch nicht teuer - verglichen mit der von ihr erwarteten Ergebnissteigerung bis 2028./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT



