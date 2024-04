ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SMA Solar auf 53 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 64 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Ende März veröffentlichten Quartalszahlen halte er an seiner Anlageempfehlung fest und erwarte, dass der Solarkonzern eine anziehende Nachfrage brauche, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte erst im zweiten Halbjahr stattfinden. Das neue Kursziel begründete der Experte mit einem höheren Kapitalbedarf als bisher von ihm prognostiziert./gl/edh

