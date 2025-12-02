Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
02.12.2025 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus (Airbus SE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb Douglas S Harned in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Airbus habe betont, diese beeeinträchtigten die Sicherheit nicht. Wo sich die Dicke der Rumpfteile der unteren Toleranzgrenze nähere, seien langfristig allerdings Materialermüdungserscheinungen möglich, was Kompensationszahlungen an Kunden nötig machen könnte. Zudem brauche Airbus nach den überraschend schwachen November-Flugzeugauslieferungen im Dezember einen Rekord, um die eigene Planung zu erfüllen. Werde diese knapp verfehlt, wäre das aber kein Drama./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
