ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Underperform' - Ziel 6 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Ein mögliches Delisting der Dating-App Match.com durch deren Investoren wäre schlecht für ProSiebenSat.1, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn Match.com sei quasi eine Messlatte für das Dating-Angebot ParshipMeet des deutschen Medienkonzerns./bek/la

