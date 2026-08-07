Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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07.08.2026 12:41:38

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Stellantis auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC

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