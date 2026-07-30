Stellantis Aktie
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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Autokonzerns seien weniger gut ausgefallen als erwartet, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
6,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4,99 €
|
Abst. Kursziel*:
24,25%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,49%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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