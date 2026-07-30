Stellantis Aktie
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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 im Schnitt um 13 Prozent. Dies spiegele das etwas schwierigere Umfeld in Europa wider. Er geht davon aus, dass der Autobauer in den kommenden zwei Jahren operativ an der Gewinnschwelle agieren wird./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,07 €
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Abst. Kursziel*:
18,41%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
5,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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