Stellantis Aktie
|5,07EUR
|0,07EUR
|1,34%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 5,80 Euro gesenkt. In einem sich verbessernden Geschäftsumfeld mache der Automobilhersteller zu wenige Fortschritte, schrieb Patrick Hummel in einer Studie am Montag. Was bei höheren abgesetzten Volumina am Ende unten ankomme, sei erstaunlich wenig. Höhere Lagerbestände bei Händlern erfordere entweder Produktionskürzungen oder Kaufanreize./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,15 €
|
Abst. Kursziel*:
12,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Pluszeichen in Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
31.07.26
|CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|5,08
|1,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets