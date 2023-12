ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Airbus auf 'Buy' und Ziel auf 152 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 152 Euro angehoben. Analyst Christophe Menard sieht laut einer am Freitag vorliegenden Studie "Licht am Ende des Tunnels". Lieferkettenprobleme besserten sich und bei den Auslieferungen sei der Wendepunkt erreicht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 04:33 / GMT