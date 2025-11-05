Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
05.11.2025 13:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 30 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|27,28
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.