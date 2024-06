ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Airbus auf 'Hold' und Ziel auf 155 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach einer "überraschenden Gewinnwarnung " von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 186 auf 155 Euro gesenkt. Analyst Christophe Menard kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen fortgesetzter Lieferkettenprobleme seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers bis 2026 um 13 bis 20 Prozent. Zudem monierte er, dass sich das Geschäft von Space Systems nach einem bereits schwierigen Jahr 2023 weiterhin unterdurchschnittlich entwickelt./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

