ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HSBC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach den Quartalszahlen des Kredithauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 817 Pence belassen. Insgesamt zeichneten das moderat besser als erwartet ausgefallene erste Quartal, die beschleunigten Aktienrückkäufe und der überraschende Rücktritt des Vorstandschefs ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Gurpreet Singh Sahi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 14:11 / HKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

