Diageo Aktie

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

08.08.2025 14:04:38

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

12:20 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:11 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Diageo Outperform Bernstein Research
