Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|
08.08.2025 14:04:38
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|12:20
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|23,60
|0,85%
