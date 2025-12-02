MTU Aero Engines Aktie

341,80EUR 0,80EUR 0,23%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

02.12.2025 19:05:46

MTU Aero Engines Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
341,70 € 		Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
341,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

19:05 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
