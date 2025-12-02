MTU Aero Engines Aktie
|341,80EUR
|0,80EUR
|0,23%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
341,70 €
|
Abst. Kursziel*:
22,91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
341,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.12.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|DAX aktuell: DAX gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|19:05
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:05
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19:05
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|341,80
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:35
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:07
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|19:05
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|19:05
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|16:40
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:12
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:04
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15:03
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|14:18
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:18
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:18
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13:02
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:42
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11:37
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:30
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:29
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:55
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|09:32
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:32
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:13
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08:49
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:09
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06:56
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.