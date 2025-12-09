MTU Aero Engines Aktie

355,10EUR 0,30EUR 0,08%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

09.12.2025 11:16:22

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
356,50 € 		Abst. Kursziel*:
40,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
355,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,81%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
