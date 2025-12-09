MTU Aero Engines Aktie
|355,10EUR
|0,30EUR
|0,08%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
356,50 €
|
Abst. Kursziel*:
40,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,81%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|11:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|355,30
|0,14%
