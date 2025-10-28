Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
28.10.2025 11:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|Press Release: Novartis ianalumab first drug to -2- (Dow Jones)
|
29.10.25
|Press Release: Novartis ianalumab first drug to reduce disease activity and patient burden in Sjögren's disease Phase III trials (Dow Jones)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich: SMI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)