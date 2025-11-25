Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
25.11.2025 17:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo Nordisk-Aktie schwankt: Preisdruck und gesenkte Prognose verunsichern Anleger (finanzen.at)
|
20.11.25
|Novo Nordisk-Aktie: Prognosesenkungen, Insider-Handel und Preisanpassungen sorgen für Aufmerksamkeit (finanzen.at)
|
06.11.25