Novo Nordisk Aktie

40,15EUR 1,09EUR 2,79%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

25.11.2025 16:22:38

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
287,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

