Novo Nordisk Aktie
|40,15EUR
|1,09EUR
|2,79%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT
