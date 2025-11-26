Novo Nordisk Aktie
|42,07EUR
|1,62EUR
|3,99%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 391 auf 353 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley schraubte seine 2026er Wachstums- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern deutlich zurück. Er sieht aber ein gewisses Überraschungspotenzial für die Absatzvolumina im Markt für Abnehmpräparate: Wegovy und CagriSema könnten sich in verschiedenen Verabreichungsformen besser geschlagen haben als der Markt aktuell erwarte. Die Anleger dürften allerdings entsprechende Signale in den Verschreibungszahlen abwarten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
353,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
300,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
