Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,41 Prozent schwächer bei 30 311,60 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 362,125 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 30 438,12 Punkten, nach 30 437,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 465,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 246,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 263,82 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 265,43 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der MDAX bei 25 705,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,86 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 2,33 Prozent auf 27,18 EUR), United Internet (+ 1,20 Prozent auf 27,00 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,13 Prozent auf 66,90 EUR), K+S (+ 0,74 Prozent auf 12,24 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,71 Prozent auf 17,13 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Delivery Hero (-2,49 Prozent auf 21,97 EUR), TUI (-2,35 Prozent auf 9,22 EUR), Nemetschek SE (-1,69 Prozent auf 92,80 EUR), PUMA SE (-1,55 Prozent auf 21,55 EUR) und Aroundtown SA (-1,51 Prozent auf 2,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 536 190 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 16,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

