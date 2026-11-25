Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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25.11.2026 11:08:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Beiersdorf auf 'Negative Catalyst Watch'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt und damit ihrer anhaltenden Vorsicht mit Blick auf die erwartete Geschäftsentwicklung Ausdruck verliehen. Die fundamentale Einschätzung bleibt beim Kursziel von 80 Euro auf "Neutral", wie Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027 schrieb. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen - das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Dagegen ist sie bei den Softdrinkherstellern vorsichtig und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
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