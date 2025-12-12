E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
12.12.2025 08:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 16 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Garrido hält die Chancen auf Verbesserung in der Netzwerkregulierung in Deutschland für unterschätzt. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight' (dpa-AFX)