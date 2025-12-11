EON SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. James Brand befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den von der Bundesnetzagentur vorgestellten neuen Regelungen für die Gas- und Stromnetzbetreiber in Deutschland. Seiner Meinung nach gibt es einige Verbesserungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie musste um 15:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 15,06 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,92 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 2 017 039 EON SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte das Papier um 38,9 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 25.02.2026 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

