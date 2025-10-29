Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

29.10.2025 22:04:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT

