ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem fairen Wert von 235 Euro belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe einen soliden Jahresauftakt hinter sich, schrieb Ben Bathurst in einer ersten Reaktion am Montag. Die Jahresziele habe das Unternehmen trotz des guten Abschneidens aber lediglich bestätigt. Er erachte die Aktien gegenwärtig als fair bewertet./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:09 / EDT