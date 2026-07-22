NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Marktbetreiber habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Maßgeblicher Treiber dafür seien die Segmente Trading & Clearing sowie Securities Services gewesen. Die Schwäche im Bereich Investment Management Solutions (IMS) habe so ausgeglichen werden können./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT





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