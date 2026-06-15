Deutsche Börse Aktie
|247,40EUR
|-1,60EUR
|-0,64%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Oliver Carruthers setzt nach eingehender Analyse der europäischen Finanzdienstleister unter den Börsenbetreibern weiter auf die Aktien der London Stock Exchange, wie er am Montag schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
266,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
248,30 €
|
Abst. Kursziel*:
7,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
247,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,52%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
14.06.26
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
14.06.26
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|06:54
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|06:54
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|247,40
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:33
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:55
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research