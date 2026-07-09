Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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09.07.2026 10:32:28

Deutsche Börse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 293 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 22. Juli dürften ein ermutigendes Umsatzwachstum von 6 Prozent belegen, welches die Jahresziele unterstütze, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das operative (Ebitda) sowie das Nettoergebnis erwartet der Analyst jeweils einen achtprozentigen Anstieg./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
251,70 € 		Abst. Kursziel*:
17,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
251,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,11%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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